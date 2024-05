Non solo Giorgia, ora ci sono anche Cuno e Paul

Non c'è solo Giorgia Meloni detta Giorgia, ma anche Cuno Jakob Tarfusser detto Cuno e Paul Köllensperger detto Paul. Nelle liste per le europee i "detti" sono una valanga. Si va da Letizia Maria Brichetto Arnaboldi detta Letizia Moratti candidata con Forza Italia nel Nord ovest a Domenico Lucano detto Mimmo (Avs), da Alessandro Cecchi Paone detto Cecchi detto Pavone nella lista Stati Uniti d'Europa a Alessio D'Amato detto Damato candidato con Azione fino a Sergio De Caprio detto "Capitano Ultimo" detto "Capitano" detto "Ultimo".

Nelle liste di FdI compaiono anche: Stefano Cavedagna detto Cavedania, Piergiacomo Sibiano detto Piga, Salvatore Deidda detto Sasso, Massimiliano Giammusso detto Massi detto Musso e Giuseppa Savarino detta Giusi. In quelle azzurre spiccano: Rossella Chiusaroli detta Ros, Antonio Cenini detto Cenno, Fulvio Martusciello detto Fulvio, Francesca Salatiello detta Fra, Margherita La Rocca Ruvolo detta Rita e Edmondo Tamajo detto Tamaio detto Di Maio detto Edy detto Edi detto Eddy. In Avs Suad Omar Sheikh Esahaq è detta Su, Giuliana Fiertler è detta Firtler. Passando ai candidati di Stati Uniti d'Europa, ci sono: Raffaella Paita detta Lella, Muharem Saljihu detto Marco, Kateryna Shmorhav detta Katya, Giovanni Domenico Caiazza detto Giandomenico Caiazza, Gerardo Stefanelli detto Stefano, Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Mastella (la moglie di Clemente Mastella, ndr). Azione di Carlo Calenda schiera: Gianni Palazzolo detto Giangiacomo, Mariapia Abbraccio detta Mapy, Alessandro Tommasi detto Sandro, Caterina Avanza detta Caterina detta Cate, Cuno Jakob Tarfusser detto Cuno e Paul Köllensperger detto Paul.



