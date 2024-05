Arrestati a Brennero un ricercato e un evaso dai domiciliari

Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato, nel giro di tre giorni nella stazione di Brennero, un cittadino italiano di 57 anni, per l'esecuzione di un mandato di cattura, ed un cittadino rumeno di 40 anni per essere evaso dagli arresti domiciliari.

Il 57enne, residente oltre frontiera, era appena giunto in treno dall'Austria trovando gli agenti in stazione impegnati nei controlli ai viaggiatori. Dagli accertamenti alla banca dati è emerso che l'uomo era ricercato a seguito di un ordine di carcerazione emesso nel 2018 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bolzano dovendo ancora espiare in tutto 14 mesi e 20 giorni di carcere.

Il cittadino rumeno, invece, è stato controllato a bordo di un treno diretto a Monaco di Baviera, mentre avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre in provincia di Salerno per cui è stato arrestato per evasione.



