Nuova Caledonia, "controllo alcuni distretti non è assicurato"

Il controllo di diversi distretti della Nuova Caledonia "non è più assicurato". Lo ha detto l'Alto Commissario della Repubblica, Louis Le Franc, aggiungendo che la speranza è che i rinforzi permettano di "riconquistare" queste zone dopo quattro notti di scontri. "Arriveranno rinforzi per controllare le zone che ci sono sfuggite negli ultimi giorni, il cui controllo non è più assicurato", ha dichiarato alla stampa a Nouméa. Una persona sospettata di omicidio durante gli scontri si è consegnata alla polizia. "Ci sono casi molto più gravi che si sono verificati, casi di omicidi. Quindi, un colpevole si è arreso. Per gli altri, le ricerche sono state avviate" ha concluso Le Franc.



