Hockey Italia domani si gioca la promozione ai mondiali Top

Battuta d'arresto per l'Italia che cede per 0 a 2 alla Slovenia nella terza giornata del Campionato Mondiale 2024 Iihf di Divisione I, Gruppo A. Domani gli azzurri sfideranno l'Ungheria in un match molto importante per la classifica e per la promozione ai mondiali di Top Division.

L'Italia d'ora in poi non si può più fare un passo falso.

Ieri sera a Bolzano la formazione balcanica la spunta con cinismo e un Kroselj capace di centrare il primo shutout dell'intero torneo. Con questo risultato l'Italia si ritrova al terzo posto alle spalle dell'Ungheria, sempre capolista, ma sconfitta a sorpresa dalla Romania per 1 a 2, e dalla stessa Slovenia che sale alla seconda posizione. In precedenza, il derby asiatico è stato vinto dal Giappone, che si attesta in quarta piazza dopo il 4 a 3 sulla Corea del Sud.



