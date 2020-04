Comunali: fissata nuova data tra l'1/9 e il 15/12

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - Approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge di rinvio delle elezioni comunali 2020, che fissa una nuova data tra il 1/o settembre e il 15 dicembre e mantiene valide le operazioni elettorali preparatorie già effettuate.

Dopo il parere del Consiglio delle autonomie locali di Trento e del Consiglio dei comuni di Bolzano, il ddl arriverà nell'aula del Consiglio regionale per la trattazione finale.

Le elezioni del sindaco e del consiglio comunale in 158 comuni della provincia di Trento e in 113 comuni della provincia di Bolzano erano previste domenica 3 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 maggio, ma erano state rinviate per l'emergenza coronavirus. (ANSA).