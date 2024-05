Sinner "triste rinunciare a Madrid ma il dolore aumentava

"È molto triste dover rinunciare alla mia prossima partita qui a Madrid. La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso che era meglio non giocare oltre e peggiorare la situazione". Così Jannik Sinner in un posto sul suo progilo Instagram. "Nei prossimi giorni farò altri esami - prosegue - e seguirò i consigli degli specialisti sul recupero. Grazie ragazzi per tutto il vostro supporto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA