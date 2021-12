Genoa: primo colpo per Shevchenko, ecco Hefti

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - È il terzino destro svizzero Silvan Hefti il primo colpo della nuova proprietà del Genoa. Il gm Spors ha infatti chiuso per l'arrivo del difensore titolare dello Young Boys sia in campionato che in Champions League.

Hefti può giocare sia terzino destro nella difesa a 4 che esterno di centrocampo a 5, ma l'idea di Shevchenko è quella di disegnare il Genoa con il 4-3-3 ed Hefti sarà il titolare a destra. (ANSA).