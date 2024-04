A Recco un nuovo ponte circolare di raccordo con la A12

Un nuovo ponte circolare di raccordo al casello dell'autostrada A12 sorgerà a Recco sopra l'omonimo torrente, un investimento da 3,7 milioni di cui 2,1 richiesti a finanziamento regionale per migliorare la viabilità all'ingresso e all'uscita dal casello, riducendo il traffico e l'inquinamento. Lo ha deliberato la Giunta inserendo il progetto nell'elenco triennale degli interventi infrastrutturali previsti in Liguria.

Si tratta della sostituzione del ponte di raccordo all'autostrada A12, tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma.

L'intervento permetterà inoltre la messa in sicurezza del tratto del torrente Recco.

"Il nuovo ponte, realizzato nei pressi dell'autostrada, faciliterà l'accesso e l'uscita dal casello autostradale, - dichiara il sindaco di Recco Carlo Gandolfo - riducendo traffico e inquinamento, consentendo inoltre di mettere in sicurezza quel tratto del torrente Recco, attualmente oggetto di esondazione, come riscontrato nell'ultimo evento alluvionale di ottobre scorso. Ringrazio il presidente Toti e tutta la Giunta regionale per l'attenzione alle esigenze della città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA