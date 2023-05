Veicolo in fiamme in galleria dell'A7, pomeriggio di code

Dopo la riapertura della galleria Monte Sperone in A12 nel nodo di Genova, che aveva creato code e ritardi per tutta la mattina, non sono finiti i disagi lungo le autostrade liguri. Nel pomeriggio una macchina ha preso fuoco nella galleria Zella in A7. Per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, la polizia stradale ha dirottato il traffico in A10. Adesso le code sono in smalfimento. Traffico anche in A26 per i cantieri. L'incendio nella galleria Zella, in A7, ha causato importanti danni alla pavimentazione nel punto in cui il mezzo ha preso fuoco e per questo stanotte verrà chiusa per consentirne il ripristino. Le operazioni di spegnimento, allontanamento del mezzo e messa in sicurezza del fornice per poter riaprire al traffico sono state effettuate in meno di un'ora. Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano accodamenti sul tratto di A10 tra Genova Pra' e il bivio con la A7.