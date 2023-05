L'acqua entra nel nuovo canale del waterfront di Genova

E' stata aperta poco prima di mezzogiorno la prima delle 18 valvole che fanno entrare l'acqua nel canale principale del waterfront di Genova, alla Fiera del Mare. I fori per l'ingresso dell'acqua sono stati realizzati nella paratia di ponente dove le valvole vengono aperte una alla volta. L'acqua del mare che sta riempiendo il canale arriva dalla darsena davanti al padiglione blu. Molti i curiosi in quella che il vicesindaco Piciocchi ha definito "giornata storica per la città". Il riempimento dovrebbe essere completato in circa 48 ore.

Nella notte, gli ultimi scavi sono stati rallentati dal ritrovamento di una lastra di roccia che ha fatto slittare di circa tre ore l'inizio dell'allagamento.

Bucci, Renzo Piano mi ha detto che per Genova è giorno storico

"Ho sentito l'architetto Renzo Piano che mi ha detto che questo è un giorno storico per la città e ha ragione, perché portare l'acqua alle mura di Genova era un obiettivo importante". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci nel corso di un sopralluogo per verificare l'andamento delle operazioni di allagamento del canale del nuovo waterfront di Genova, alla Fiera del Mare. In queste ore l'acqua ha iniziato a riempire il canale principale che verrà utilizzato tra l'altro, a fine giugno, per l'arrivo della tappa finale della regata velica internazionale Ocean Race. "Questo è un momento cruciale - ha detto ancora il sindaco Bucci - anche perché con l'acqua inizia a delinearsi il progetto, che diventa più visibile, avere l'acqua qui significa che ci siamo. Vedremo le barche della Ocean Race e, sicuramente, vedremo pronti questi nuovi trecento posti barca per il Salone Nautico di Genova di questo autunno. E poi, per quello del 2024, avremo tutti gli edifici agibili e l'area avrà un aspetto più turistico" "Abbiamo proceduto all'allargamento con l'apertura dei fori di ponente - ha spiegato Carlo Cocchi, direttore tecnico del consorzio Cmci e responsabile dei canali del waterfront di Genova - che serviranno a riempire un bacino che ha una dimensione di 15 mila metri quadrati, per una profondità di 3,5 metri, con una capienza di 54 mila metri cubi di acqua e una lunghezza di 450 metri". A procedura ultimata, il Padiglione B Jean Nouvel della Fiera, che ospita tra l'altro il Salone Nautico, si trasformerà in un suggestivo "isolotto" immerso nel mare. "Oggi è una giornata storica per Genova. Dopo tanto lavoro finalmente l'acqua si avvicina alle mura della città e i genovesi si potranno riappropriare del loro mare" ha dichiarato il sindaco Marco Bucci Per l'opera, "abbiamo realizzato 1600 pali, 18 mila metri lineari, per permettere a questa vasca di contenere tutta l'acqua prevista per l'intervento". "Una volta completata questa fase, cominceremo con la demolizione delle paratie nei primi giorni di giugno - sottolinea Cocchi - in concomitanza con il montaggio del ponte mobile sul canale tra i due nuovi edifici residenziali e il Palasport". "Vedere riempirsi i canali del Waterfront di Levante è un risultato agognato e una grande emozione - spiega il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi -. Ringrazio i dipendenti del Comune e le aziende che hanno lavorato in questo cantiere molto complesso e impegnativo nel cuore della città". Un impianto tecnologicamente avanzato di ricircolo dell'acqua, "talassotermico", farà in modo che le acque dei canali siano sempre limpide e pulite.