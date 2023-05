Calcio: Spezia sposta panchine da settore chiuso per cori

Lo Spezia Calcio non rinuncia a programmare il futuro nonostante si giochi la permanenza in serie A sul filo di lana. Con il via libera odierno da parte del consiglio regionale ligure, il club incassa la certezza del cofinanziamento da 3,8 milioni di euro per l'ammodernamento dello stadio "Alberto Picco", attualmente utilizzato in deroga.

Lo stanziamento, proveniente dal Fondo strategico regionale, si aggiunge ai fondi garantiti dallo stesso club per ammodernare, a partire dall'estate, la tribuna dell'impianto sportivo, la cui struttura base risale al 1933.

Oltre ad un ampliamento della capienza, il Picco sarà dotato di nuovi spogliatoi per squadre e arbitri e di un edificio dedicato ai media e alle sale hospitality. Le panchine saranno ricollocate sotto la nuova tribuna, spostate dall'attuale posizione di fronte al settore distinti, chiuso oggi per un turno dal giudice sportivo a seguito delle grida di discriminazione razziale proferite da alcuni tifosi nei confronti del tecnico Juric durante Spezia-Torino. Anche le postazioni televisive saranno spostate. Il progetto, elaborato dallo studio Gau Arena dell'architetto Gino Zavanella, sarà presentato a stagione conclusa e prevede nell'estate del 2024 anche la copertura della Curva Ferrovia.

Sul campo la squadra ha iniziato la preparazione in vista della sfida alla Roma di Mourinho. Rimangono in dubbio dal primo minuto Bastoni, Maldini, Verde, Agudelo e Zurkowski. Ampadu sembra invece recuperato dopo la botta alla caviglia rimediata sabato scorso. Il difensore Wisniewski, arrivato a gennaio dal Venezia, corona il buon momento ottenendo la prima convocazione dalla nazionale maggiore della Polonia per le amichevoli contro Germania e Moldavia.

Con lui anche i compagni Dragowski e Reca. I tifosi nel frattempo si organizzano per seguire la squadra all'Olimpico. La società aprirà domani in via eccezionale la biglietteria dello stadio per permettere, a chi non ne fosse in possesso, di ottenere la tessera di fidelizzazione necessaria ad assistere alla partita dal vivo. (ANSA).