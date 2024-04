Mare inquinato a Rapallo, niente bagni davanti stabilimento Lido

Sarà permanente per tutto il 2024 il divieto di balneazione in mare davanti alla spiaggia dello stabilimento Lido nel centro di Rapallo. L'Arpal, come ha anticipato Levante News, in vista dell'apertura della stagione balneare, il primo maggio, ha eseguito i controlli lungo le coste ed ha stabilito che i punti per la verifica delle acque scendono a 381 in quanto la zona del Boate a Rapallo sarà inibita ai bagnanti per il superamento costante dei parametri.

Si tratta di un'area compresa tra "l'inizio della scogliera" fino alla foce del torrente, per un totale di 388 metri.

Il provvedimento era nell'aria e ora il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha firmato l'ordinanza che prevede la notifica del divieto per lo stabilimento Lido-Flora per l'intera stagione. Nel documento viene indicata anche "l'apposizione dei cartelli di divieto nella spiaggia libera del punto denominato Zona Inizio scogliera". A subire i disagi maggiori è lo stabilimento, che in parte può rimediare al danno con la piscina con acqua depurata.

Non è bastato ad evitare il divieto il nuovo depuratore, che a detta dell' amministrazione avrebbe consentito di avere a Rapallo acque limpide. Si va ora alla ricerca dell'origine dell'inquinamento.



