I Boy Scout cambiano nome, ora includeranno le ragazze

I Boy Scouts of America hanno annunciato che dal prossimo anno cambieranno il nome in 'Scouting America' per sottolineare il loro impegno a favore dell'inclusione. Lo riportano i media Usa.

La novità entrerà in vigore l'8 febbraio 2025, giorno del 115mo anniversario dell'organizzazione. "Si tratta di un'evoluzione naturale volta a garantire che tutti i giovani americani si sentano accolti e riconosciuti", ha dichiarato Roger A. Krone, presidente e amministratore delegato dei Boy Scouts of America, sottolineando che il rebranding non cambierà la missione di preparare "i giovani a fare scelte etiche e morali in base ai principi scout. I valori dell'America sono valori di scouting".



