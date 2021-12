Calcio: Genoa; allarme indice liquidità rientrato

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Rientra l'allarme mercato che aveva colpito il Genoa nei giorni scorsi. Il club rossoblù era tra le sei società che in seguito allo sforamento dell'indice di liquidità non si sarebbero potute muovere sul mercato di gennaio. Problema risolto con una iniezione di fondi da parte della proprietà che ha sistemato la questione figlia della gestione precedente. Il compito più arduo ora per i dirigenti genoani sarà quello di scovare i giocatori necessari per permettere a Shevchenko nel girone di ritorno di riportare il Genoa in una posizione di tranquillità e conquistare la salvezza, obiettivo primario di questa stagione. (ANSA).