Porto di Rapallo riapre cinque anni dopo la mareggiata

A distanza di 5 anni e mezzo dalla mareggiata che lo ha parzialmente distrutto, riapre il Porto Carlo Riva di Rapallo. Taglio del nastro oggi alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, dei sindaci di Genova e Milano Bucci e Sala, ma soprattutto dell'investitore Davide Bizzi, CEO di Bizzi & Partners e CEO di Argo, società che è subentrata nella concessione del porticciolo.

Un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro che ha riguardato in particolare la ricostruzione e il rinforzo della diga crollata, un muraglione di 7 metri e 1600 tetrapodi, a protezione anche della città, e la riqualificazione degli spazi a terra su un'area complessiva in concessione di 113 mila metri quadrati.

Il Porto Carlo Riva, primo porticciolo turistico in Italia voluto dall'ingegner Riva creatore delle iconiche barche, ora offre oltre 250 posti barca distribuiti su 9 banchine, pronti ad accogliere imbarcazioni e yacht dalle dimensioni dai 7,5 ai 60 metri.

Il progetto, firmato dall'architetto Susanna Scarabicchi dello studio Tectoo, promette di coniugare funzionalità e estetica: con l'apertura di ristoranti, bar e spazi commerciali.

Un porto non solo punto di attracco per le imbarcazioni, ma anche luogo di incontro e intrattenimento per i visitatori e i turisti che promette di dare lavoro a oltre 200 persone.

"Vedere oggi il porto di Rapallo completamente ricostruito non è come vederlo alcuni anni fa, quando eravamo qui all'indomani della terribile mareggiata del 2018. Oggi non abbiamo solo inaugurato un porto, non abbiamo solamente rafforzato le infrastrutture di una regione turistica, che ha l'ambizione di essere la più potente d'Italia, ma abbiamo anche creato i presupposti per nuovi posti di lavoro". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta la riapertura del porto Carlo Riva di Rapallo a cinque anni dalla mareggiata che lo devastò nell'ottobre 2018. "La ricostruzione è stata possibile grazie a un sano rapporto tra la pubblica amministrazione e i privati che hanno avuto il coraggio di investire: - sottolinea Toti - quello che gli imprenditori devono sapere è che chi viene a rischiare e investire in questa Regione non resta da solo e avrà sempre accanto una pubblica amministrazione che proteggerà il suo investimento, perché da quell'investimento dipende il benessere di tanti nostri cittadini".

