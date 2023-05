Si chiude l'era Ferrero, la Sampdoria volta pagina

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Doveva essere un grande amore, negli ultimi anni quello tra Massimo Ferrero e i sampdoriani è diventato un matrimonio-patibolo senza feeling con i tifosi che speravano ogni giorno nell'annuncio del suo addio dalla Sampdoria. Tutto ha finito di rovinarsi dopo che nel 2019 Massimo Ferrero aveva detto no alla proposta di acquisto da parte dei magnati americani Dinan e Knaster che avevano chiesto alla leggenda blucerchiata Gianluca Vialli di diventare il nuovo presidente della Samp. Massimo Ferrero, nella sorpresa generale, aveva acquistato la Sampdoria nel giugno del 2014 ricevendo il testimone da Edoardo Garrone, che ormai da alcuni anni aveva l'idea di lasciare il ponte di comando blucerchiato.

Personaggio istrionico, aveva cercato subito di entrare nel cuore dei tifosi ma senza riuscirci anche per colpa di alcuni scivoloni sulla storia della Samp. Sul campo boom con l'Europa League conquistata con Sinisa Mihajlovic, settimo posto in classifica. Poi negli anni successivi tanti allenatori, da Zenga a Montella, per conquistare tranquille salvezze fino a trovare una stabilità con Marco Giampaolo che porto' la Samp al nono posto nel 2018-2019. Ferrero si gioco' la carta Di Francesco ma servirà Claudio Ranieri per salvare la Samp nella stagione 2019-2020 che poi guiderà i blucerchiati l'anno successivo nuovamente al 9° posto a un passo dall'Europa. Poi Roberto D'Aversa. La Samp resta lontana dalla zona salvezza ma i problemi sono fuori dal campo. Il 6 dicembre 2021 Massimo Ferrero viene arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Paola per reati societari. L'inchiesta non è legata a questioni calcistiche relative alla Sampdoria, ma fallimenti di alcune società calabresi di Ferrero che operano nel settore alberghiero, turistico e cinematografico. Una vicenda che segna anche la gestione del club ligure, viene nominato un Cda che sembrava temporaneo fino allo scorso giugno ma che poi è restato in carica ancora per un anno. I tifosi tremano, sospettano l'irreparabile, trattengono il fiato,aspetando qualcuno che si compri il club.