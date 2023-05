Treni Cinque Terre, nasce servizio gestione flussi Rfi

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Nasce in Liguria, un servizio di gestione dei flussi dedicato in esclusiva ai viaggiatori nelle stazioni delle Cinque Terre. Obiettivo di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, "migliorare la qualità del viaggio e gli standard di sicurezza di migliaia di persone che ogni giorno utilizzano i treni per muoversi tra le perle turistiche del levante ligure".

Nelle otto stazioni da Levanto a La Spezia saranno fino a 23 le persone coinvolte in questo progetto organizzato da Rfi a partire dal 1 giugno a Levanto, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore, Manarola e La Spezia dove il servizio è già attivo dal 15 maggio.

Il personale, dipendente da società esterne a cui è stata appaltata l'attività per tutto il periodo estivo, sarà presente tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 (alla Spezia l'orario è esteso dalle 8 alle 20), ha avuto un'adeguata preparazione professionale e sarà dedicato al controllo e alla gestione degli affollamenti, alla verifica della libertà delle vie d'esodo e dei punti di maggiore passaggio dei viaggiatori, al rispetto delle regole di sicurezza e offriranno un supporto di orientamento ai viaggiatori in transito nelle stazioni. Gli addetti opereranno in stretto contatto con le Forze dell'Ordine alle quali è affidata in via esclusiva l'attività di prevenzione e repressione dei reati. A loro si aggiungono i dipendenti del Gruppo FS Italiane, già presenti in stazione e a bordo treno, per offrire informazioni, affrontare e prevenire situazioni problematiche. “Con il servizio di gestione dei flussi dedicato ai viaggiatori concordato da Regione Liguria, Rfi e Prefettura, contiamo di rendere più ordinata la situazione nelle stazioni delle Cinque Terre. Questo è solo l'inizio di un percorso che vuole nel medio termine mettere in sicurezza e rendere ancora più confortevole un viaggio in quelle splendide località”. Così l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori commenta la nascita in Liguria del servizio che nelle otto stazioni da Levanto alla Spezia vedrà impegnati fino a 23 addetti che opereranno a stretto contatto con le Forze dell’Ordine e che si dedicheranno, insieme ai dipendenti dell'azienda, al controllo e alla gestione degli affollamenti nelle stazioni. Il servizio partirà da giovedì 1 giugno e avrà durata per tutto il periodo estivo.