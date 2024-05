Anche Damiano e Dove Cameron al Gala del Met

Anche Damiano David e' salito sulla scalinata del Met ieri per il Gala del Costume Institute, appuntamento di rito per i vip dall'entertainment al business, dalla moda alla politica ad altissimo tasso di glamour. Il frontman dei Maneskin e' arrivato mano nella mano con Dove Cameron, lui in smoking nero senza camicia con intagli di pizzo firmato Diesel mentre la cantante di Boyfriend e attrice di Descendants ha sfoggiato un abito nude look floreale sempre di Diesel con lunghissime maniche e ampio strascico.

Video Met Gala 2024, le celebrita' sfilano a New York per la 'festa dell'anno'









Di una love story tra i due si era parlato in settembre, ricorda Billboard, quando lei era stata vista al concerto dei Maneskin al Madison Square Garden. La coppia era stata poi sorpresa dal magazine Chi a sbaciucchiarsi sulla spiaggia di Bondi Beach a Sidney per poi debuttare al loro primo red carpet in febbraio al party pre-Grammy di Clive Davis.









