Donna caduta da quarto piano: ipotesi gesto volontario

La donna di circa 50 anni caduta dal quarto piano di un palazzo a Genova potrebbe avere fatto un gesto volontario. È l'ipotesi più accreditata dagli agenti delle volanti che nel pomeriggio hanno sentito la figlia e il nuovo compagno della donna. I due avrebbero anche cercato di trattenerla, attutendo in questo modo l'impatto. La donna è seguita per depressione. In un primo momento si era pensato a un incidente domestico perché una dirimpettaia aveva raccontato di averla vista sul balcone mentre stendeva i panni. Resta ricoverata in gravi condizioni in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA