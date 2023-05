A Savona arriva il Festival della Maiolica

(ANSA) - SAVONA, 30 MAG - E' stato presentato a Savona il calendario del Festival della Maiolica, evento che andrà in scena dall'1 al 4 giugno nei quattro Comuni della Baia della Ceramica. Quattro giorni di performance dal vivo, mostre, workshop, laboratori per adulti e bambini, visite guidate, musica, degustazioni e l'attesissimo Mondial Tornianti, sfida al tornio tra maestri ceramisti in arrivo da tutto il mondo impegnati nella realizzazione di opere istantanee che verranno messe all'asta per devolvere il ricavato a Faenza, una delle città dell'Emilia-Romagna colpite dalla disastrosa alluvione di poche settimane fa.

"Questo Festival è la conferma del nostro obiettivo di creare, o comunque portare, nel nostro territorio eventi di alto livello - ha detto il sindaco di Savona, Marco Russo - e sarà un ulteriore tassello nel percorso che Savona sta facendo verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura".

Il Mondial Tornianti si terrà il 3 giugno in piazza Sisto a Savona: "E' un evento che ha enorme potenziale e avrà eco internazionale, puntando i riflettori sul nostro territorio - ha affermato il consigliere regionale Alessandro Bozzano - Deve essere il trampolino di lancio per confermare Albisola al centro del mondo della ceramica, restituendole il posto che si è conquistata e merita a livello mondiale".

"La maestria dei nostri artigiani, custodi della storia e delle tradizioni regionali, è un valore che abbiamo fortemente sostenuto in questi anni e che continuiamo a sostenere - ha aggiunto l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Benvenuti - Il Festival della Maiolica ben interpreta questo spirito che coniuga manualità ed estro artistico". (ANSA).