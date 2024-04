Scontro tra auto e moto a Savona, muore centauro

Un motociclista è morto questo pomeriggio in un incidente avvenuto poco prima delle 17 sul'Aurelia a Savona. Secondo quanto appreso, il motociclista viaggiava sul lungomare in direzione Albissola quando si è scontrato con un'auto. I soccorsi sono stati immediati: sul posto i vigili del fuoco e il 118 ha inviato ambulanza e automedica ma le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche tanto che è stato era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona.

Sul luogo dell'incidente è stato temporaneamente istituito un restringimento di carreggiata cosa che ha avuto discrete ripercussioni sul traffico. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell'ordine.



