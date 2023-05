Ponte Genova, ex ministri Di Pietro e Delrio in aula 20 giugno

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Gli ex ministri delle infrastrutture Graziano Delirio e Antonio Di Pietro dovrebbero essere sentiti al processo Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime) il prossimo 20 giugno, la penultima udienza utile per ascoltare i testimoni della difesa. Poi inizieranno quelli delle parti civili. I due ex ministri dovranno spiegare il ruolo del dicastero nel monitoraggio dell'operato di Autostrade per l'Italia e di Spea (la società che si occupava dei controlli e delle manutenzioni) per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture, in particolare del viadotto crollato.

Da stabilire invece le modalità di audizione dell'ingegnere Pisani, l'anziano allievo di Morandi che si occupò dei lavori di rinforzo della pila 11 negli anni '90. Domani verrà conferito un incarico medico legale per stabilire se il testimone può spostarsi da Roma visto che ha fatto arrivare un certificato medico nel quale si dice che non può viaggiare. Nel caso in cui venisse confermato, il tribunale si sposterà a Roma a luglio dove l'ingegnere verrà sentito nell'aula bunker di Rebibbia.

(ANSA).