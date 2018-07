Fca riduce il calo in Borsa dopo una partenza pesante

Riduce il calo Fca in Piazza Affari, dove il titolo cede l'1,4%, nel primo giorno di quotazioni dopo il cambio al vertice tra Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale a Zurigo, e Mike Manley. Dimezza quasi il calo dell'apertura Ferrari (-2,88%), mentre Cnh (-2,18%) ed Exor (-2,88%) restano deboli. Oggi e domani Manley è impegnato con il Gec, l'organismo decisionale del Gruppo, in vista del Cda e della presentazione dei conti trimestrali tra 2 giorni.



Borse europee deboli in avvio di settimana, con i dossier sui dazi Usa e sulla Brexit che procedono quasi di pari passo, a cui si aggiunge, in Piazza Affari (-0,3%), la difficoltà per la galassia Agnelli-Elkann dopo la malattia che ha impedito all'amministratore delegato dell'ex-Lingotto Sergio Marchionne di proseguire il mandato fino all'assemblea del 2019. Negativi i futures su Wall Street in vista di una calo della fiducia dei consumatori Ue, dell'indice Fed di Chicago e delle vendite di case in giugno. In calo lo spread Btp/Bund a 219 punti, mentre l'euro resta sopra quota 1,17 sul dollaro. Londra (-0,55%) è la peggiore preceduta da Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,22%) e Madrid (-0,15%). Pesante Carige (-6,8%), il cui piano di rafforzamento è stato bocciato dalla Bce, mentre Ryanair (-5,59%), sconta dati trimestrali in forte calo. In arrivo anche le trimestrali di Luxottica (+0,35%) e Inwit (+0,69%).