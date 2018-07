Da Fico a Costa per la giornata del 23 luglio

- E' previsto in mattinata il 23 luglio, l'arrivo al Giffoni Film festival del Presidente della Camera Roberto Fico e del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa che visiteranno la Multimedia Valley e incontreranno i giovani giurati. Tra i protagonisti della giornata anche la star britannica Sam Claflin che presenterà l'anteprima del suo ultimo film, la storia d'amore e lotta per la sopravvivenza 'Resta con me' di Baltasar Kormákur, interpretata insieme a Shailene Woodley, in arrivo nelle sale il 29 agosto. Jasmine Trinca (che potrebbe avere alla Mostra del Cinema di Venezia il suo nuovo film, sulla vicenda di Stefano Cucchi, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini) sarà fra le stelle delle masterclass della giornata, insieme fra gli altri a Padre Alex Zanotelli, Matilda De Angelis e Annalisa, al centro in serata anche dell'evento live insieme ai Foja e ai Viito. Tra le anteprime per i più piccoli, quella della nuova avventura animata in cgi L'ape Maia - Le Olimpiadi Di Miele di Noel Cleary e Sergio Delfino, che sarà nelle sale italiane a ottobre.