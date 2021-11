Torna appuntamento con i Job Training Days

Tornano i Job Training Days, evento dedicato al mondo del lavoro e della formazione in Valle d'Aosta. L'appuntamento è per martedì 16 novembre e si svolgerà in modalità streaming. "Visioni, scenari, prospettive per le micro e piccole imprese e per tutti coloro che stanno cercando lavoro. Sarà inoltre occasione per riflettere sul tema del lavoro nelle sue molteplici sfaccettature" si legge nella presentazione.

La giornata proporrà durante la mattinata approfondimenti sul lavoro e la formazione professionale. I lavori proseguiranno nel pomeriggio con Be a Business(wo)man: essere donna e fare impresa, una riflessione sull'imprenditoria femminile grazie alla presenza di Barbara Kenny che dal 2006 si occupa di pari opportunità per la Fondazione Brodolini e Giulia Pettinau, startupper fondatrice della piattaforma Orangogo, il primo motore di ricerca sul mondo dello sport. Nell'occasione sarà anche presentato il bando "Neoimpresa", che prevede una consulenza qualificata e gratuita per chi vuole mettersi in proprio oltre ad un contributo iniziale che arriva a 9 mila euro. Infine alle 18 si svolgerà l'incontro dal titolo 'Lavoro e digitale: sfide e opportunità per le Mpmi', un confronto sulla transizione digitale e ciò che può rappresentare per le micro, piccole e medie imprese.

"Stiamo vivendo una fase di grandi cambiamenti che si riflettono in tutti gli aspetti della vita. In particolare la vita lavorativa è caratterizzata dalla transizione digitale ed ecologica, da nuovi spazi e modi di viverli, ma anche dall'esigenza di migliorare la qualità dell'esperienza lavorativa affrontando cambiamenti anche radicali. In questo appuntamento che dedichiamo annualmente al lavoro abbiamo voluto affrontare alcuni di questi temi che approfondiremo in una serie di appuntamenti dedicati alla cultura del lavoro e della formazione che ci accompagneranno nel corso della stagione invernale" afferma l'assessore dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy.