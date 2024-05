Cogne acciai speciali spa ha acquisito il 65% di Com.steel Inox spa, società attiva nel recupero e trattamento di rottame inox e leghe di nickel a Calusco d'Adda (Bergamo). L'operazione - fa sapere Cogne acciai speciali in una nota - è avvenuta oggi, dopo le autorizzazioni di tutte le autorità competenti.

Per l'azienda siderurgica "questa integrazione a monte è strategica e garantirà un migliore profilo di circolarità per tutte le attività del gruppo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA