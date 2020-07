Fase 3: al via incentivi Pmi per assunzioni

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - A partire da giovedì prossimo 23 luglio le piccole e medie imprese valdostane potranno presentare le richieste agli incentivi per le assunzioni, previsti dal terzo pacchetto anti-crisi Covid.

La misura, cofinanziata dal Fondo sociale europeo, consiste in contributi per assunzioni a tempo determinato di almeno due mesi o a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati o inattivi, avvenute a partire dal 18 maggio 2020. L'importo del contributo è di 8 mila euro per i contratti a tempo pieno di 12 mesi e verrà riproporzionato per periodi inferiori o superiori o in caso di part time. In caso di assunzioni a tempo indeterminato, l'importo sarà concesso per due anni.

E' prevista inoltre la possibilità di presentare le domande retroattivamente per supportare anche le imprese che sono ripartite subito dopo la riapertura delle attività.

"Questa è una prima misura importante - spiega l'assessore regionale agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Bertschy - che mira a sostenere economicamente le imprese e a favorire l'assunzione di persone disoccupate e inattive in uno scenario gravemente compromesso dall'emergenza sanitaria".

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema Sispreg2014 reso disponibile sul sito internet della Regione autonoma Valle (www.regione.vda.it). (ANSA).