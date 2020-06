Lavoro: bando on line per chiamate pubbliche

Dopo lo stop del lockdown, ripartono con una nuova procedura telematica le chiamate pubbliche dei Centri per l'impiego, cioè le offerte di lavoro provenienti dalle pubbliche amministrazioni o enti pubblici ad esse equiparati. Il primo avviso on line è stato pubblicato sul sito internet regionale www.regione.vda.it. Per l'accesso è stata realizzata una nuova funzionalità della piattaforma informatica già in uso per le domande di cassa integrazione in deroga e per le misure economiche Covid-19.

La procedura "permette di ripartire con questo servizio in anticipo rispetto ai limiti temporali indicati dallo Stato, - spiega l'assessore regionale Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy - che rendono ancora non effettuabili le chiamate, con modalità tradizionali, sino al 17 luglio".

Per facilitare la presentazione della domanda in forma telematica verranno messi a disposizione dei video tutorial che illustreranno la procedura di accreditamento al nuovo applicativo, la compilazione della domanda e la nuova normativa regionale delle chiamate pubbliche in vigore dal 1° maggio 2020.