Finaosta conferma 'Sostegno alle Imprese' per 2023

(ANSA) - AOSTA, 03 FEB - Anche per il 2023 Finaosta rinnova il finanziamento "Sostegno alle Imprese". E' una risposta - si legge in una nota - "al perdurare della situazione congiunturale di forte tensione sui mercati dell'energia e del gas". Si tratta di un prodotto dedicato alle imprese che hanno subito conseguenze economiche a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, che prevede un finanziamento a tasso agevolato, garantito direttamente dal Mediocredito Centrale o dai consorzi di garanzia dei fidi Alpifidi e Confidi Centro Nord, della durata massima di otto anni. Per i finanziamenti necessari alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, la copertura della garanzia diretta può arrivare al 90% del totale.

Finaosta conferma il plafond complessivo a disposizione per 8 milioni di euro. Ogni impresa - in particolare le piccole e medie imprese - potrà ottenere un finanziamento tra i 30 mila e i 500 mila euro, sulla base di alcuni criteri predefiniti dal Mediocredito Centrale. (ANSA).