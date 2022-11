Start cup, progetto Save your life vince premio speciale Vda

Nell'ambito della 18/a edizione di Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta, il progetto "Syl-Save your life" di Marco Jans ha vinto il Premio Valle d'Aosta per il miglior Business plan che insedierà l'impresa nella Pépinière di Aosta o di Pont-Saint-Martin.

Alla fase finale della Start Cup 2022 hanno partecipato 173 progetti di Business Plan con 358 proponenti. Per il Premio Valle d'Aosta, del valore di 7.500 euro, sono state presentate 14 domande. "Il progetto vincente - si legge in una nota - propone un'apparecchiatura innovativa che permette di rintracciare un soggetto disperso, che versi in uno stato di grave difficoltà fisico oppure abbia subito un esito fatale".

"Per fare crescere il nostro sistema produttivo - commenta l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy - è importante investire nella ricerca, nell'innovazione e nella rete con gli altri territori, in particolare quello piemontese.

La nostra partecipazione continuativa alla Start Cup si propone di raggiungere questo obiettivo e siamo molto felici di accogliere nella nostra Pépinière una nuova start up, che quest'anno è valdostana".