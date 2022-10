Vdalavora, dopo percorso Bon emploi al via incentivi occupazione

Incentivare l'assunzione delle persone che hanno beneficiato del percorso di politica attiva 'Bon Emploi': è l'obiettivo del bando a favore delle aziende approvato dalla Giunta regionale. Le domande - fa sapere l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro - possono essere presentate a partire dalle ore 14 del 25 ottobre 2022 fino al 30 novembre 2022 e lo stanziamento previsto è di 500 mila euro.

Il contributo, rivolto alle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta, ha l'obiettivo di incentivare le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1/o gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché le assunzioni a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mesi. Alle aziende saranno concessi 15 mila euro per ogni nuova assunzione e/o trasformazione a tempo pieno e indeterminato ovvero 2 mila euro in caso di assunzione a tempo pieno e determinato della durata di almeno 6 mesi.

Il contributo è concesso unicamente per le assunzioni o trasformazioni relative ai contratti di lavoro stipulati con i beneficiari del percorso di politica attiva 'Bon Emploi'.

Finanziata con fondi regionali a partire da gennaio 2022, l'iniziativa ha visto la partecipazione di lavoratori, disoccupati da non più di 24 mesi e persone a rischio di espulsione dal mercato del lavoro con un'età superiore ai 25 anni, che hanno intrapreso un percorso di ridefinizione del proprio progetto professionale grazie a strumenti di politica attiva del lavoro quali formazione, accompagnamento al lavoro e tirocini.

"Con questa iniziativa sperimentale - spiega l'assessore Luigi Bertschy - passiamo a un nuovo approccio al supporto per l'inserimento lavorativo delle persone in cerca di occupazione, costituito da interventi puntuali e strutturati. L'investimento realizzato con Bon Emploi sulla formazione degli iscritti vede il suo naturale compimento nell'assunzione. Per questo abbiamo voluto sostenere le imprese alla ricerca di personale che attingeranno alla lista degli iscritti a Bon Emploi ed estenderemo tale misura nel 2023 a coloro che parteciperanno al programma Gol. Sono persone che si stanno formando e riqualificando e che possono offrire le competenze acquisite nei diversi settori produttivi. Sono allo studio, inoltre, ulteriori iniziative per utilizzare in maniera sempre più efficace le risorse previste in bilancio, 4 milioni di euro nel 2023, a sostegno dell'occupazione".

Tutte le informazioni riguardanti la misura sono disponibili sul sito web istituzionale https://lavoro.regione.vda.it/imprese/incentivi-assunzioni/incen tivi-regionali. E' inoltre possibile contattare gli uffici all'indirizzo e-mail sportelloimprese@regione.vda.it.