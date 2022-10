Formazione, accordo Finaosta-Univda su tirocini a Bruxelles

L'Università della Valle d'Aosta e Finaosta spa hanno siglato una convenzione quadro che permetterà agli studenti universitari iscritti presso l'ateneo valdostano di svolgere tirocini curricolari presso le strutture della finanziaria regionale, compreso l'Ufficio di rappresentanza della Regione autonoma Valle d'Aosta a Bruxelles. Lo ha comunicato l'Assessorato dell'Università, Affari Europei e Politiche giovanili.

I giovani che risulteranno selezionati avranno l'opportunità di svolgere il tirocinio per un periodo di tre mesi nell'Ufficio regionale di rappresentanza presso le Istituzioni europee, cogestito anche da Finaosta, dove avranno la possibilità di conoscere da vicino il mondo delle istituzioni europee e di approfondirne le procedure legislative e i meccanismi decisionali. L'Assessore Luciano Caveri sottolinea a tal proposito "l'importanza per i giovani di compiere esperienze di studio e di formazione all'estero, utili sia per rafforzarne gli strumenti con cui interfacciarsi un domani con il mondo del lavoro, sia per consolidarne la consapevolezza della dimensione europea dei problemi della società contemporanea".

"Svolgere un'esperienza all'estero, e in particolare investire in una formazione professionale nella capitale europea, permette ai giovani di affinare gli strumenti necessari ad inserirsi con più competenza e più possibilità di successo nel mondo del lavoro, oltre a rafforzarne una maggiore consapevolezza della dimensione globale dei problemi", ha aggiunto Caveri. Durante il soggiorno nella capitale europea, i tirocinanti, che godranno di una borsa di studio mensile a titolo di rimborso spese, saranno affiancati da due tutor, uno universitario e uno aziendale, appositamente nominati per guidarne il percorso formativo.