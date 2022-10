Formazione, dodici giovani studenti alla Cogne Academy

Sono ripartite le lezioni in Cogne Academy, il polo formativo della Cogne Acciai Speciali. Sono 12 i giovani neodiplomati che hanno superato la fase di selezione e che seguono i corsi del progetto "L'operatore tecnico dell'Industria 4.0", della durata di 252 ore.

Il corso si articolerà su tre livelli di acquisizioni: "competenze di base focalizzate al settore Sicurezza e ambiente, competenze trasversali mirate all'organizzazione aziendale e all'apprendimento della lingua inglese, competenze tecniche improntate alle conoscenze tecniche e allo svolgimento di lezioni dedicate all'operatività delle Aree" Il totale delle ore erogate direttamente dai tecnici Cogne Acciai Speciali, in qualità di docenti, sarà di 184 su 252 - "al fine di favorire un passaggio di conoscenze concreto e orientato a un più efficace e rapido percorso di inserimento lavorativo" - mentre saranno 141 le ore in cui i partecipanti avranno l'opportunità di apprendere direttamente in reparto, per piccoli gruppi condotti dai docenti interni, in momenti di osservazione e affiancamento passivo. La conclusione del nuovo corso di Cogne Academy è prevista per il mese di dicembre e "al termine del percorso i ragazzi più meritevoli avranno l'opportunità di inserirsi come lavoratori in Cogne Acciai Speciali".