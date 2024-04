Precipitazioni in arrivo, allerta gialla per frane e valanghe

Il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla valido domenica per buona parte del territorio della Valle d'Aosta, ad eccezione della dorsale di confine con Francia e Svizzera. Sono attese precipitazioni moderate e localmente forti.

Nelle valli del Gran Paradiso e del Monte Rosa domani saranno possibili "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza". Invece nella valle centrale la criticità riguarda, oggi e domani, versanti e torrenti, con possibili "fenomeni di frane superficiali e cadute massi per saturazione dei suoli". In particolare "date le condizioni di saturazione del suolo associate alle precipitazioni localmente intense, si possono innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche".

Dal punto di vista meteorologico "una perturbazione favorisce precipitazioni continue e intense fino a domattina, soprattutto sui settori Sud-est, e poi una decisa attenuazione nel pomeriggio. La quota della neve si alza gradualmente fino a circa 2.000 metri stasera, e gli accumuli significativi si verificano oltre 2.000 metri, ma al di sotto, considerando aria umida e mite, a circa 1.800 metri si stimano tra oggi e domani in media circa 5/10 centimetri nella vallata centrale, 15/25 centimetri nelle valli del Monte Rosa, 10/20 centimetri nelle valli Gran Paradiso, 5/15 centimetri sulla dorsale di confine".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA