ArtigianImpresa, nuovo progetto Ivat rivolto ai giovani

"Trasformare idee e competenze in vere e proprie attività d'impresa e consente a potenziali artigiani del futuro di ricevere un adeguato e completo supporto tecnico per la verifica della fattibilità di un progetto". E' l'obiettivo di "ArtigianImpresa", iniziativa dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (Ivat) rivolta ai giovani artigiani fornendo loro anche la possibilità di valutare gli strumenti più idonei, analizzare l'idea imprenditoriale e la sua reale fattibilità attraverso la costruzione del piano d'impresa (Business Plan).

"Elemento caratterizzante del progetto - è spiegato in una nota - è la connotazione individuale e personalizzata dell'intervento con l'obiettivo di rendere più interessante e performante l'impatto delle azioni messe in campo".

"ArtigianImpresa - prosegue la nota - si inserisce quindi in una visione più ampia, ossia rinnovare nelle nuove generazioni il valore del 'fare manuale' con inoltre la possibilità di mantenere viva anche una ricchezza dal punto di vista culturale e del savoir-faire".

Per permettere di conoscere meglio il progetto nei prossimi mesi verranno organizzate iniziative sul territorio. Il progetto è cofinanziato dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili nell'ambito dell'Avviso pubblico "2-2022: Giovani imprenditori vda!".