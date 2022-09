Cogne avvia percorso per Operatore dell'industria 4.0

Un nuovo percorso formativo: da ottobre iniziano le lezioni per Operatore tecnico dell'Industria 4.0. L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'agenzia Umana e vuole offrire "una nuova opportunità di formazione per il futuro lavorativo di chi vuole scegliere di diventare Operatore tecnico dell'Industria 4.0, una figura professionale specializzata, molto ricercata dall'industria moderna, capace di integrarsi nel contesto produttivo evoluto, forte delle sue competenze e abilità, trasversali e comportamentali".

Il nuovo percorso formativo, gratuito, è rivolto a chi è in possesso di un Diploma quinquennale. Il corso, che si terrà interamente in Cogne, si articola in 250 ore formative con operatori e tecnici dell'azienda. Le iscrizioni e le selezioni si concluderanno nel mese di settembre (scrivere a formazione@cogne.com). A chi completerà con valutazione positiva l'intero percorso - si legge in una nota - l'azienda presenterà proposte lavorative concrete.no.