Cva, Assemblea valdostana dice sì a prestiti da 500 mln

Il Consiglio Valle dice sì all'emissione da parte di Cva di due prestiti obbligazionari per un valore di 500 milioni di euro. Il disegno di legge approvato ha ottenuto 33 voti favorevoli e le 2 astensioni delle consigliere di Pcp Erika Guichardaz e Chiara Minelli.

Quest'ultima è stata attaccata dal capogruppo unionista Aurelio Marguerettaz che ha ripetuto le accuse di ambiguità politica: "Non c'è bisogno di invocare la verifica di maggioranza, il voto dimostra che lei rappresenta la minoranza della minoranza".

I due prestiti obbligazionari saranno quotati sul mercato regolamentato e, come spiegato dal relatore della legge Giulio Grosjacques, puntano da una parte a "fornire adeguata copertura finanziaria al Piano strategico 21-25 di Cva" e dall'altra a "riarticolare le fonti di finanziamento del'azienda" e "consentire una transizione energetica green che necessita di importanti investimenti".