Lega, maggioranza con idee antitetiche su Parini

Nell'ambito dell'esame della petizione del Comitato Vallée Santé 'Progetto salute 2030', "la maggioranza non è riuscita a presentare un'idea univoca nel merito della petizione: in maniera inusuale ha infatti presentato due conclusioni antitetiche senza che nessuna delle due riuscisse a ottenere la maggioranza dei voti in Commissione e non era mai accaduto nella storia del Consiglio regionale che la stessa maggioranza arrivasse a presentare due relazioni completamente antitetiche". Lo scrive la Lega Vda al termine della riunione congiunta della terza e della quinta Commissione del Consiglio Valle dedicata al tema dell'ospedale Parini.

"Questo fatto - prosegue la Lega - non fa altro che evidenziare l'ennesima divisione di questa maggioranza su un tema tanto importante quanto delicato per la salute dei valdostani. Abbiamo sostenuto la proposta fatta dalla Presidente della V Commissione, ritenendo che siano necessari ulteriori approfondimenti riferiti alla visione dell'intero presidio ospedaliero e della nuova destinazione dell'ospedale Beauregard e dell'ex maternità, ai costi e ai tempi di realizzazione delle opere previste, nonché al reperimento dei fondi necessari. Tale considerazione è supportata soprattutto dal fatto che le audizioni hanno fatto emergere la necessità che la progettazione di un ospedale debba tenere conto dell'attuale o di futuri eventi pandemici e che si debba definire al più presto e compiutamente il futuro della quarta e quinta fase (ristrutturazione e riqualificazione dell'ex Mauriziano) per avere elementi più concreti su tempi, costi e reperimento dei fondi necessari".