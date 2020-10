Marguerettaz e Sammaritani vice presidenti Consiglio

Aurelio Marguerettaz, per la maggioranza, e Paolo Sammaritani, per l'opposizione, sono stati eletti oggi vice presidenti del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Hanno ottenuto rispettivamente 21 e 11 voti; tre consiglieri si sono astenuti. Marguerettaz (Union valdotaine) e Sammaritani (Lega Vallée d'Aoste) affiancheranno il presidente Alberto Bertin. Nell'assumere la presidenza dell'aula Marguerettaz ha evidenziato il proprio "ruolo di garanzia" e ha auspicato un "confronto leale e franco per rendere un servizio alla comunità".