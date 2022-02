Unicredit aderisce a Patto per Vda sostenibile 2030

UniCredit ha aderito al 'Patto per una Valle d'Aosta sostenibile al 2030', "strumento volto a rafforzare l'impegno comune tra la Regione e le imprese, le organizzazioni e le associazioni della società civile valdostana, per disegnare un futuro diverso e migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone". Alla sottoscrizione erano presenti Paola Garibotti, Regional Manager Nord-Ovest di Unicredit, e l'Assessore Luciano Caveri.

"Il Patto si ispira agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite - si legge in una nota - e individua una serie di impegni e responsabilità che, se perseguiti da tutti, possono contribuire ad attuare quanto previsto nel Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030, il documento di indirizzo e governance dei Fondi europei".

"Con la sottoscrizione del Patto - commenta Caveri - si è condivisa una nuova prospettiva che va nella direzione di migliorare la qualità di vita attuale e valorizzare tutte le potenzialità e gli spazi che questo cambiamento offre al territorio e alle nuove generazioni".