Bollette: proposta ConfCommercio, luce spente a S.Valentino

Tenere spente le luci di Aosta provocando un "black out" volontario la sera di San Valentino dalle 18.30 alle 19: è la proposta avanzata da ConfCommercio per protestare contro il caro energia "che sta colpendo pesantemente le imprese della ristorazione, del commercio e della ricettività".

"E' una situazione gravissima per le nostre imprese" commenta Ermanno Bonomi, Presidente Ascom Aosta. "Invitiamo tutti i cittadini ad osservare com'è realmente una città totalmente buia - commenta Graziano Dominidiato, Presidente Confcommercio Fipe VdA - e ci auguriamo che tale protesta pacifica e simbolica possa essere ascoltata. Il piccolo commercio non può permettersi l'ennesima crisi".