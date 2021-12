Valanga a La Thuile, morto scialpinista lombardo

Una valanga si è staccata poco dopo le 13 nella zona del Piccolo San Bernardo, sopra La Thuile, travolgendo due scialpinisti. Entrambi sono stati estratti dalla neve. Un venticinquenne residente in Lombardia è giunto in ospedale in condizioni "molto gravi" ed è morto nel pomeriggio, dopo che i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo. L'altro è invece riuscito a uscire autonomamente dalla massa nevosa e non ha riportato gravi conseguenze. A dare l'allarme è stato un terzo scialpinista che non è stato coinvolto nell'incidente. Sul posto hanno operato il Soccorso alpino valdostano e i pisteurs delle Funivie del Piccolo San Bernardo. Le indagini sono affidate alla polizia.