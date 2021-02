Nuove iniziative Cva coinvolgono giovani generazioni

Quattro iniziative della Compagnia valdostana delle acque per coinvolgere le nuove generazioni sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, sulla sostenibilità e sulla decarbonizzazione. Le ha presentate Enrico De Girolamo, amministratore delegato di Cva, durante una conferenza stampa assieme all'assessore regionale alle partecipate, Luciano Caveri.

La prima riguarda la distribuzione da lunedì del libro 'Come valorizzare l'ambiente' agli alunni delle quinte delle scuole elementari valdostane, che si aggiunge alla possibilità di scaricare dal sito dell'azienda libri da colorare e cartoni animati. La seconda prevede il coinvolgimento di alcuni istituti professionali a cui verranno distribuiti kit per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La terza, denominata 'Rete energia', è finalizzata alla formazione e all'innovazione. La quarta, infine, consiste in un virtual tour a 360 gradi negli impianti di Cva.

"La 'civilisation valdotaine' - ha commentato Caveri - è anche conoscenza del territorio e delle particolarità della nostra economia. La proposta per le scuole è molto importante perché Cva è un bene prezioso della nostra comunità, è bene che non sia solo un'impresa che rende molto ma che abbia anche un ruolo sociale".