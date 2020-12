Covid: Valle d'Aosta riapre negozi di prossimità

Nonostante sia 'zona rossa', la Valle d'Aosta ha deciso di riaprire da domani i negozi di prossimità e i centri per servizi alla persona. Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, che ha firmato un'ordinanza in tal senso. "Rispettando la necessità di garantire la massima sicurezza, che è la priorità, è necessario dare uniformità di trattamento ai cittadini. Per questo abbiamo deciso di dare la possibilità di aprire da domani fino al 3 dicembre. Poi sappiamo che da venerdì diventeremo zona arancione. Rispetto ai fenomeni di assembramento avvenuti nelle grandi città, da noi questo non accadrà perchè non abbiamo i centri commerciali" ha aggiunto.