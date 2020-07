Fase 3: si tratta in Consiglio Valle, si torna in aula venerdì

Riprenderà venerdì mattina il Consiglio Valle convocato per l'esame del disegno di legge per l'assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2020, che contiene misure per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo.

Dopo la bocciatura degli articoli 13 e 17 del dl 60 (bonus ai sanitari e finanza locale), la discussione sul provvedimento è entrata in una fase di stallo non avendo la maggioranza i voti necessari all'approvazione del testo. Da martedì mattina èstata avviata una trattativa, nella quale sono coinvolti tutti i gruppi consiliari, per trovare una soluzione condivisa: nella sala commissioni è iniziata una riunione fiume per esaminare il provvedimento articolo per articolo (in totale sono 80) che appare molto complessa viste le richieste di modifica al testo originale provenienti dall'opposizione e destinata a proseguire molte ore.