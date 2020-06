Fase 3: appello Consiglio comunale Aosta, trovate accordo

Dopo la bocciatura in Consiglio Valle degli articoli 13 e 17 del disegno di legge 60 (Nuove misure anticrisi) il Consiglio comunale di Aosta esprime "profondo sconcerto per quanto accaduto" e auspica che "nel prosieguo dei lavori del Consiglio regionale si trovi un accordo non penalizzante per gli enti locali, che consenta la celere ripresentazione e approvazione delle misure". E' quanto si legge in un ordine del giorno approvato dall'assemblea cittadina 26 voti favorevoli e uno contrario (consigliere Vincenzo Caminiti)."In particolare, l'articolo 17 prevede "importanti risorse per gli enti locali della Valle d'Aosta, sia a copertura dei mancati introiti, sia a sostegno delle attività più colpite dall'emergenza".