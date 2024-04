Europee, Rete civica e Verdi propongono Chiara Minelli

I coordinamenti di Rete civica e di Europa verde - Verdi Vallée d'Aoste, "riunitisi congiuntamente per valutazioni sulle elezioni per il Parlamento europeo, hanno deciso, in modo unanime, di proporre all'Alleanza Verdi-Sinistra-Reti civiche la candidatura di Chiara Minelli nella circoscrizione Nord-Ovest comprendente Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria". Così in una nota Rete civica. La consigliera regionale di Pcp, si legge, "è una donna che non ha bisogno di particolari presentazioni perché è ben conosciuta in Valle d'Aosta, dove il suo impegno professionale come insegnante e nelle istituzioni (prima nel Consiglio comunale di Fontainemore e negli ultimi sei anni in Consiglio regionale) è stato sempre apprezzato per serietà, capacità e tenacia. Rete vivica e i Verdi valdostani hanno chiesto a Minelli la disponibilità a mettere il suo volto, la sua figura e il suo operato al servizio di un preciso progetto politico".

Secondo le due forze politiche "c'è, da una parte, la dimensione europea. Scegliendo Alleanza verdi-Sinistra-Reti civiche e Minelli gli elettori possono infatti dare il loro contributo ad un'Europa più unita, più forte, rispettosa delle minoranze, protagonista attiva per la pace e per l'indispensabile transizione ecologica".

"D'altra parte, le politiche europee - proseguono Rete civica e i Verdi valdostani - si declinano nei territori e c'è la necessità di dare a tutti gli elettori valdostani la possibilità di esprimere un voto anche sul modo in cui le grandi tematiche europee (clima, ambiente, energia, trasporti) vengono gestite dalla politica regionale. I temi su cui Minelli e il suo gruppo si battono con passione in Consiglio regionale sono vitali per l'Europa, per la Valle d'Aosta e le Alpi, per tutta la popolazione. Vogliamo quindi dare la possibilità ad ogni elettore di sostenere e incoraggiare con il proprio voto le battaglie difficili che si stanno conducendo, di esprimere un voto di speranza e di rinnovamento anche a livello locale".





