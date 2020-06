'Ndrangheta: Marcoz, Centoz non definì Sorbara 'sporco'

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - "Non ricordo che Centoz si sia espresso su Marco Sorbara" definendolo 'sporco', "escludo che sia stato pronunciato". Lo ha detto il vicesindaco di Aosta, Antonella Marcoz, sentita come testimone nel processo Geenna. Il riferimento è a una riunione che si svolse poco dopo le elezioni comunali del 2015 e a cui partecipò anche l'ex segretario comunale Eloisa Donatella D'Anna. Proprio D'Anna lo scorso 11 giugno aveva invece riferito in aula che sindaco e vice-sindaco "non volevano Sorbara perché 'sporco', volevano assolutamente spezzare l'asse con la dirigente" alle Politiche sociali.

"Una delle delle deposizioni sarebbe falsa", ha detto il presidente del collegio, il giudice Eugenio Gramola. (ANSA).