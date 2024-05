Corso aspiranti guide alpine, cercasi 'clienti' volontari

L'Unione valdostana guide di alta montagna (Uvgam) cerca alpinisti volontari che siano disposti a svolgere il ruolo di "cliente" in occasione delle uscite dei 19 allievi aspiranti guide alpine nei giorni 15-16-17-18 giugno prossimi.

Aspiranti guide e "clienti" saranno coordinati ed affiancati dagli istruttori nazionali-guide alpine del corso di formazione.

L'attività in programma prevede di affrontare, in giornata, percorsi alpinistici scelti in base alle condizioni della montagna nelle località ritenute al momento più idonee.

"La partecipazione alle uscite sarà l'occasione per avvicinarsi all'ambiente delle guide alpine e acquisire utili informazioni per affrontare la montagna in estate", fa sapere in una nota l'Uvgam.

La partecipazione alle giornate è a titolo gratuito ma i "clienti" volontari dovranno provvedere all'eventuale acquisto di ticket funiviari nei comprensori delle località scelte per lo svolgimento delle attività.

La ricerca di alpinisti volontari, già avvenuta nelle tre passate edizioni, riguarda in questo caso il 41/o Corso di formazione professionale per aspiranti guide alpine 'Philippe Favre'.

"Ai 'clienti' volontari - comunica l'Uvgam - è richiesto un minimo di esperienza in montagna; si precisa che il livello tecnico delle gite sarà comunque rivolto ad alpinisti principianti. Si richiede ai partecipanti il possesso dell'attrezzatura utile (imbrago, casco, ramponi e abbigliamento adeguato)".

Per partecipare alle uscite è richiesta la maggiore età ed è necessario segnalare la propria disponibilità entro le 12 del giorno 27 maggio prossimo alla segreteria dell'Uvgam, telefonando al 0165 44448 in orario di ufficio (9-12) dal lunedì al venerdì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA