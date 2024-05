Tragedia in elicottero a Pollein, commemorato 51/o anniversario

E' stata celebrata stamane all'eliporto di Pollein la 51/a commemorazione dell'incidente aereo che costò la vita a sette militari dell'Aves (Aviazione dell'Esercito) e del Centro addestramento alpino.

Il 14 maggio 1973 un elicottero multiruolo militare Ab 205 del 545/o squadrone, di rientro da una missione di ricognizione nei pressi di La Thuile, per un'avaria al motore, precipitò al suolo nei pressi dell'eliporto di Pollein. Erano gli anni pionieristici del soccorso alpino, quando gli alpinisti dell'allora Scuola militare alpina, in collaborazione con i reparti dell'aviazione leggera dell'Esercito, effettuavano i primi soccorsi in montagna. Le vittime, tre aviatori dell'Esercito e quattro del Battaglione Aosta, furono il capitano Franco Elia, il secondo pilota tenente Raffaello Arata, il meccanico di bordo sergente maggiore Luciano Galliano, il capitano Francesco Albarosa, i sergenti Fabrizio Legrenzi, Michele Candiani e il maresciallo Giancarlo Zampa.

In occasione della commemorazione di oggi anche una messa e la resa degli onori con la deposizione di una corona di fiori, organizzata dal comandante del Centro addestramento alpino, generale di brigata Alessio Cavicchioli, e dal capo ufficio affari territoriali e di presidio della Valle d'Aosta, colonnello Davide Dal Maso, in coordinamento con il 34/o Distaccamento permanente 'Toro'. Presenti anche rappresentanze del comune di Pollein, dell'amministrazione regionale e delle associazioni combattentistiche e d'arma locali.



